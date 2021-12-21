575 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Иркутской области 21 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На 21 декабря в Приангарье с начала пандемии коронавирусом заболели 151 825 жителей.

За сутки в регионе подтвердились еще 575 новых случаев заражения. С диагнозом COVID-19 в области госпитализировано 3545 человек. В больницах на 159 пациентов стало меньше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает "КП"-Иркутск" со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.

- 121 955 жителей Иркутской области успешно справились с болезнью, получив отрицательные ПЦР-тесты. За сутки количество выздоровевших увеличилось на 864 человек, - рассказали в оперштабе.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так в регионе от COVID-19 умерло 6895 жителей - 23 за минувшие сутки. От иных, не связанных с коронавирусом заболеваний скончались 577 пациентов.

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