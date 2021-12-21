В Иркутской области вор извинился перед пенсионерами, у которых он украл деньги на лечение Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области вор извинился перед пенсионерами, у которых он украл деньги на лечение. Кадры с камер видеонаблюдения, на которые попал разыскиваемый, опубликовали в СМИ. Мужчину узнали жители Ангарска и сообщили об этом в полицию. Им оказался безработный 41-летний житель города нефтехимиков. Он признал свою вину и на видео попросил прощения у пожилой пары. Сейчас с ним работают следователи. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Я не знал, что сумка принадлежит пожилым людям. Прошу прощения, - обратился к пенсионерам ангарчанин.

Напомним, в октябре пожилая пара приехала в Иркутск из Усть-Илимска, чтобы провести 82-летнему мужчине операцию в местной клинике. На вокзале пенсионеры зашли в ближайшее кафе. Пока 72-летняя женщина расплачивалась на кассе, а ее муж сидел за столиком, один из посетителей незаметно взял рюкзак и скрылся. В сумке помимо документов находились 120 тысяч рублей, отложенных на лечение.

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