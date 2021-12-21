Пункты обогрева привели в готовность в связи с морозами в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области в ближайшие дни ожидаются низкие температуры. В связи с этим опасные участки федеральных трасс патрулируют оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов МЧС России. В регионе работают 77 стационарных пунктов обогрева, 41 стационарный и 17 мобильных пунктов заправки ГСМ, а также 12 мест сосредоточения песочно-гравийной смеси. При ограничении движения на участках, где поблизости нет кафе и заправок, водителей и пассажиров будут доставлять в ближайшие пункты обогрева. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки по области температура ночью опустится до -34,-39 градусов. В Чунском районе столбик термометра упадет до отметки -45,-50 градусов.

Тем временем в столице региона синоптики обещают слабый снег, и понижение температуры ночью до -27,-29 градусов, днём - 22,-24.

На Байкале метеорологи прогнозируют мороз до -17,-22 градусов, при облачной погоде -21,-26.

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