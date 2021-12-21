Исторический максимум потребления электроэнергии зафиксировали в Иркутской области Фото: Олег РУКАВИЦЫН

16 декабря в Иркутской энергосистеме зафиксирован рекордный показатель потребления электрической мощности за всю историю существования. Последний максимум выявили 9 января 1989 года. Тогда он достиг 8664 МВт, что на 1 МВт меньше, чем в этом году. Рекорд был установлен при среднесуточной температуре наружного воздуха - 20,6 градусов. Об этом сообщают в пресс-службе Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Иркутской области).

- В период максимальных нагрузок энергосистема Иркутской области функционирует стабильно, - рассказали в пресс-службе компании. - При подготовке к прохождению зимнего максимума нагрузки 2021-2022 годов специалистами Иркутского РДУ были проведены расчеты прогнозного значения максимума потребления мощности в территориальной энергосистеме для наиболее неблагоприятных температурных условий.

Согласно прогнозу специалистами заранее был обеспечен резерв мощности генерирующего оборудования в объеме, необходимом для устойчивой работы энергосистемы во время максимальных нагрузок.

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