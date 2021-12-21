Иркутская область вошла в рейтинг регионов с самыми интересными этнопарками Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Глобальный маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar составил список регионов, где находятся самые интересные музеи под открытым небом. В этих этнодеревнях можно узнать о культуре и истории той или иной национальности, познакомившись с языком, верой, обычаями и кухней. Иркутская область вошла в рейтинг с архитектурно-этнографическим музеем «Тальцы».

- В архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» собраны уникальные памятники культуры местных народов: славян, бурят, эвенков и тофалар. Этнопарк разделен на четыре сектора, посетив которые можно познакомиться с верованиями и особенностями жизни народов региона. Гости музея отмечают, что тут можно почувствовать жизнь предков и примерить на себя их быт, - рассказали о музее специалисты глобального маркетплейса.

Также авторы рейтинга отметили, что в новогодние каникулы посетителей «Тальцов» ждут зимние забавы с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Самым интересным музеем под открытым небом в стране стал «Кочевник» в Московской области. Также первые строчки списка заняли Нижегородская область («Щелоковский хутор»), Кемеровская область («Томская Писаница») и Пермский край («Хохловка»).

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