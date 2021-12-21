Прокуратура Бурятии проверит сауну, в которой ожоги получила компания детей и взрослых Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Бурятии начала проверку по факту получения ожогов посетителями спа-комплекса в Улан-Удэ. Напомним, все произошло 19 декабря. После купания в бассейне комплекса компания из нескольких взрослых и детей получила химические ожоги слизистой глаз, дыхательных путей, кожных покровов.

- Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. - А также правила безопасности в заведении, оказывающего спа-услуги.

Напомним, ранее свою проверку начал следственный комитет. Следователи выяснили, что посетители получили ожоги из-за воздействия дезинфицирующих средств, чья концентрация в воде оказалась превышенной. Пробы воды из бассейна отправили на химическое исследование. Проводятся судебно-медицинские экспертизы.

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