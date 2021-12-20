В Бурятии компания взрослых с детьми получила ожоги, искупавшись в бассейне спа-комплекса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Улан-Удэ компании из нескольких взрослых и детей потребовалась помощь после посещения спа-комплекса. 19 декабря посетители искупались в бассейне комплекса и получили химические ожоги слизистой глаз, дыхательных путей, кожных покровов.

- По предварительной информации, это произошло из-за воздействия дезинфицирующих средств, чья концентрация в воде оказалась превышенной, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Помощь врачей понадобилась нескольким детям.

Сейчас следователи выясняют все подробности случившегося. Пробы воды из бассейна отправят на химическое исследование. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

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