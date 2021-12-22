Гайдар Гайдаров возглавил Совет Почетных граждан Иркутска. Фото: администрация Иркутска

Председателем Совета Почетных граждан Иркутска на 2022 год в пятый раз избран Гайдар Гайдаров. Решение приняли на итоговом общем собрании Почетных граждан Иркутска. На встрече сформировали новый состав Совета. Заместителями председателя стали Геннадий Комаров и Александр Ханхалаев. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Гайдар Гайдаров познакомил собравшихся с информацией об итогах работы Почетных граждан. Члены Совета высказали свои предложения, определили направления для развития города Иркутска на ближайший год, - рассказали в администрации областного центра.

Напомним, в этом году звания «Почетный гражданин города Иркутска» удостоены еще четыре иркутянина: Владимир Новожилов, Александр Ханхалаев, Сергей Шишкин и Владимир Матиенко. В настоящее время звание «Почетный гражданин города Иркутска» имеют 33 человека.

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