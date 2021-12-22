Продавца несуществующих смартфонов приговорили к 8 годам колонии в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске суд вынес приговор 35-летнему мужчине, которого признали виновным в серии мошенничеств. В Instagram он размещал объявления о продаже смартфонов известного бренда по цене ниже рыночной. Также своих жертв он находил в магазинах электротехники и предлагал им этот же товар но по более выгодной стоимости. Однако после получения предоплаты мошенник на связь с покупателями больше не выходил, а деньги тратил по своему усмотрению. Доказательная база по уголовному делу была собрана следователями следственного отдела № 6 следственного управления МУ МВД России «Иркутское». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Суд, с учетом мнения государственного обвинителя и имевшейся у фигуранта судимости, приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в ведомствах.

Таким образом, жертвами сибиряка стали 9 человек. Каждый из них, желая сэкономить, внес предоплату, но обещанной техники так и не получил. Сумма ущерба от действий мошенника составила 700 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подозреваемого в серии краж разыскивают в Усолье-Сибирском. Мужчина попал на кадры камеры наблюдения. (подробности)

Полицейские из Иркутской области спасли людей из горящей машины. Их наградили медалью МВД России «За смелость во имя спасения». (подробности)