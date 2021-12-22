Усадьбу Кузнецова в Иркутске закроют баннером для дальнейшей реконструкции Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Усадьбу Кузнецова в Иркутске закроют баннером. Аварийное здание по адресу улица Свердлова, 11уже оградили сигнальной лентой, чтобы ограничить к нему доступ посторонних лиц и законсервировать с последующей реконструкцией.

- Реконструкция усадьбы Кузнецова в Иркутске запланирована на 2022 год, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе администрации областного центра. – Пока существует несколько вариантов восстановления здания, но окончательное решение будет принято в следующем году.

Напомним, с января 2021 года усадьба Кузнецова в Иркутске включена в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России. В 2020 декабре года в деревянном двухэтажном доме произошел пожар. В тот день из горящего здания спасатели эвакуировали 15 человек. Одна женщина получила травмы. Огонь существенно повредил две квартиры на втором этаже, кровлю и подъезд.

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