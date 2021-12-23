Электричество отключили в 10 СНТ на Мельничном тракте под Иркутском 23 декабря вечером Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аварийное отключение света произошло вечером 23 декабря в десяти садовых некоммерческих товариществах на Мельничном тракте под Иркутском. Электроснабжение пропало в 17.05. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

- Под отключение попала часть домов в районе Мельничной Пади: посёлок Падь Мельничная, СНТ Академсад, СНТ Мавр, СНТ Медик-2, СНТ Оптимист, СНТ Подснежник, СНТ Потенциал, СНТ Приморское, СНТ Росстром, СНТ Раздолье, - говорят специалисты.

На данный момент поврежденный участок, из-за которого отключился свет, найден, ведутся восстановительные работы. Управиться три бригады Южных электрических сетей обещают в 23.00 сегодня, 23 декабря.

Напомним, что на Мельничном тракте в четверг уже ранее отмечались отключения электричества из-за перегрузки электросети.

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