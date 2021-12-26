Четверых лесорубов осудят за незаконные рубки в особо крупном размере в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителей Чунского района будут судить за незаконные рубки лесных насаждений в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении организатора и трех его сообщников передано в суд с обвинительным заключением. По данным следствия, они спилили более 80 кубометров делового леса. Ущерб превышает 1.2 миллиона рублей. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и прокуратуры региона.

- Четверо мужчин совершали незаконные рубки в 2020 и 2021 годах, - говорят в полиции. - Организовал преступный бизнес 38-летний житель района, ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления. Первоначально он предложить принять участие в незаконной деятельности знакомому, имеющему навыки работы вальщиком и управления трактором.

Чтобы ускорить работу и увеличить ее объемы, лидер предложил привлечь к работе еще кого-нибудь. Так к черным лесорубам присоединился родственник одного из них и еще один земляк. Организатор привозил бригаду на деляну, обеспечил их трактором, бензопилами, рациями и горючкой.

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