Полицейские спасли 15 замерзавших под Жигалово вахтовиков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

21 декабря вахтовый автобус с работниками предприятия сломался на дороге «Жигалово-Казачинское». В 50-градусный мороз отказала топливная система, и разрядился аккумулятор. 15 вахтовиков около 20 минут замерзали в остывшем салоне, пока сообщение о вставшем на 160 километре автобусе не поступило полицейским отдела МВД России «Качугский». На место выехали инспекторы ГИБДД. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Госавтоинспекторы организовали эвакуацию граждан в ближайшее теплое помещение, а также буксировку автомашины в теплый бокс для ремонта, - рассказали в ведомстве.

Позже, спасенные в мороз работники, а также руководитель предприятия, направили благодарность в адрес регионального Управления ГИБДД.

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