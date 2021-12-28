Житель Усолья-Сибирского дважды оставил без электричества муниципальный объект Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усолье-Сибирском мужчина дважды оставил без электричества муниципальный объект. Полицейские установили, что подозреваемый ночью проник в подвал здания, где украл 40 метров медного силового кабеля. Позже сотрудники потерю восстановили, но через несколько дней сибиряк вернулся снова и забрал с собой еще 25 метров кабеля. Общая стоимость похищенного составила 15 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили свидетеля, который видел, как мужчина сдавал в пункт металлоприема в городе Усолье-Сибирском схожий кабель, - рассказали в ведомстве. - Также были установлены видеозаписи с камер наблюдения в том же районе, на которых видно, как двое мужчин двигаются в сторону скупки металла.

Вскоре подозреваемый был задержан. 34-летний мужчина ранее был судим. Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения».

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