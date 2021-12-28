Помогая разоблачить телефонных мошенников житель Тулуна потерял 350 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В очередной телефонным мошенникам удалось нажиться на чужой доверчивости. В этот раз жертвой обмана стал 60-летний водитель из Тулуна. Мужчине позвонил «полицейский» и попросил помочь разоблачить аферистов. Сибиряк, думая, что совершает благое дело, внимательно слушал собеседника и следовал его указаниям. Так, лжебанкир убедил его взять кредит, мол, это поможет в борьбе с преступниками. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Тулунчанин выполнил все указания, взял несколько кредитов и перевел на реквизиты, которые ему озвучили преступники, - рассказали в ведомстве.

А дальше все по классической схеме – деньги тулунчанина отправились на «безопасный счет». Так, сибиряк потерял 350 тысяч рублей и обрел долги.

Полицейские продолжают призывают граждан не совершать никаких операций по инструкциям незнакомых, прерывать разговор, не передавать данные карты или коды для совершения операций в интернет-банке и не сообщать никому код безопасности на оборотной стороне карты.

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