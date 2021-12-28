Создатели мультфильма «Буба» подали в суд на иркутскую бизнесвумен из-за персонажа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Компания «3D Sparrow Group Limited» подала иск в Арбитражный суд на предпринимательницу из Иркутска. Во время рейдов специалисты по защите интеллектуальной собственности обнаружили в одном из магазинов детские игрушки с изображением героя мультфильма «Буба». Права на персонажа принадлежат анимационной студии, поэтому товар признали контрафактным, а его продажу незаконной. Помимо компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак (изображение персонажа «Буба»), компания потребовала предпринимательницу выплатить судебные издержки – стоимость игрушек, купленных в качестве доказательств. Суд иск удовлетворил, однако обязательства женщина не исполнила. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

- Бизнеследи явилась на прием к судебному приставу после получения документов, где ей было разъяснено о сроках добровольного исполнения решения суда, а также о мерах принудительного характера, которые могут быть применены к ней. Осознав, что арест банковских счетов может негативно повлиять на торговую деятельность, женщина оплатила задолженность в полном объеме, - рассказала судебный пристав-исполнитель отделения Ирина Толмачева.

Исполнительное производство в отношении бизнес-леди было окончено фактическим исполнением. Так, иркутянка выплатила компании компенсацию и судебные издержки на общую сумму 43 тысячи рублей.

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