Скрывавшегося от суда в Амурской области жителя Бодайбо приговорили к 6 годам колонии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бодайбинский городской суд признал 37-летнего мужчину виновным сразу в нескольких преступлениях, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, краже и уклонении от административного надзора. Установлено, что в 2020 году сибиряк распивал спиртное с малознакомым мужчиной в его квартире. Между ними произошла ссора, и тогда подсудимый схватился за нож. Он ударил обидчика ножом в спину и скрылся. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В ноябре 2020 года злоумышленник дважды проник в квартиру женщины под надуманными предлогами, где похитил принадлежащие ей ювелирные изделия на сумму 36 тысяч рублей, а также денежные средства в размере 3 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Для того, чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина уклонился от административного надзора, установленного по решению суда, и покинул Бодайбо. Оттуда он уехал в Амурскую область. В феврале 2021 года его задержали полицейские.

Суд приговорил жителя Бодайбо к 6 годам исправительной колонии особого режима.

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