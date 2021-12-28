Подозреваемых в краже майнингового оборудования на полмиллиона рублей задержали в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске задержали четырех подозреваемых в краже майнингового оборудования. Во время патрулирования инспекторы заметили автомобиль «Ниссан-Тида» с подложными регистрационными номерами. Водителя и пассажиров иномарки доставили в отдел полиции, где оперативники установили их причастность к краже 8 майнинговых машинок. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- У одного из них были ключи от автомобиля, который зафиксировала камера наружного наблюдения на месте совершения преступления, - рассказали в ведомстве. - Как оказалось, фигуранты перелезли через забор и похитили из контейнера, расположенного на улице 2-я Аларская областного центра, машинки стоимостью свыше полумиллиона рублей.

Подозреваемым от 21 до 26 лет. Две похищенные машинки изъяли у мужчин во время обысков.

Следователи возбудил уголовное дело по статье «Кража». Один из фигурантов заключен под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скрывавшегося от суда в Амурской области жителя Бодайбо приговорили к 6 годам колонии. Его признали виновным сразу в трех преступлениях. (подробности)

Создатели мультфильма «Буба» подали в суд на иркутскую бизнесвумен из-за персонажа. Предпринимательница незаконно использовала изображения анимационной студии. (подробности)