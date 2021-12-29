Инспекторы ГИБДД помогли иркутянке, машина которой сломалась в 30-градусный мороз Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутянка поблагодарила инспекторов ГИБДД, которые пришли к ней на помощь в сильные морозы. Утром 24 декабря, когда столбик термометра в областном центре показывал ниже 30 градусов, женщина поехала в аэропорт, чтобы встретить знакомых. На объездной дороге ее иномарка сломалась, но даже позвонить в аварийную службу стало невозможно, из-за низких температур телефон разрядился и выключился. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Во время несения службы экипаж ОБДПС МУ МВД России "Иркутское", в составе лейтенантов полиции Эльнура Аббаслы и Ивана Скуратова обратили внимание на автомобиль марки «Tойота» с включенным аварийным сигналом, за рулем которого была женщина – рассказали в ведомстве. - Сотрудники Госавтоинспекции пересадили девушку в теплый патрульный автомобиль и напоили горячим чаем, после чего самостоятельно устранили поломку транспортного средства.

Женщина поблагодарила полицейских за своевременную помощь в устранении неисправности иномарки, а также за отзывчивость и чуткое отношение к людям.

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