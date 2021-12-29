70 детей эвакуировали из детского сада в Иркутске из-за пожара Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Детский сад горел в Иркутске 29 декабря. Сообщение о возгорании в детсаду №139 на бульваре Рябикова поступило в 18.04. До приезда пожарных работники дошкольного учреждения эвакуировали из здания 70 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Пожар потушили в 18.32, - говорят спасатели. – Возгорание произошло от короткого замыкания фонаря уличного освещения, расположенного на стене детского сада, от него загорелась кровля здания.

Никто из персонала и детей не пострадал, погибших нет.

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