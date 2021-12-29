Отключение электричества в Иркутске 30 декабря пройдет в части домов в двух округах
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отключение электричества в Иркутске 30 декабря планово проведут в Ленинском и Свердловском городских округах. Без света останутся минимум на час, а максимум на 9 останутся жители десятков домов. Об этом сообщает Иркутская элекросетевая компания.
- Просим жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях, - говорят специалисты. - Неудобства компенсируем повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.
Отключение электричества в Иркутске 30 декабря запланировано в зданиях на улицах Горьковская 1-я, Железнодорожная 4-я, Лермонтова, а также в Максимовщине, Южном и Западном – Благодатный, Загородный, Раздольная (см.таблицу).
Отключение электричества в Иркутске 30 декабря 2021: Ленинский район
Отключение электричества в Иркутске 30 декабря 2021: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение электричества в Иркутске 30 декабря 2021: Свердловский район
Отключение электричества в Иркутске 30 декабря 2021: адреса. Фото: ИЭСК
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