Отключение электричества в Иркутске 30 декабря пройдет в части домов в двух округах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение электричества в Иркутске 30 декабря планово проведут в Ленинском и Свердловском городских округах. Без света останутся минимум на час, а максимум на 9 останутся жители десятков домов. Об этом сообщает Иркутская элекросетевая компания.

- Просим жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях, - говорят специалисты. - Неудобства компенсируем повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу.

Отключение электричества в Иркутске 30 декабря запланировано в зданиях на улицах Горьковская 1-я, Железнодорожная 4-я, Лермонтова, а также в Максимовщине, Южном и Западном – Благодатный, Загородный, Раздольная (см.таблицу).

Отключение электричества в Иркутске 30 декабря 2021: Ленинский район

Отключение электричества в Иркутске 30 декабря 2021: адреса. Фото: ИЭСК

Отключение электричества в Иркутске 30 декабря 2021: Свердловский район

Отключение электричества в Иркутске 30 декабря 2021: адреса. Фото: ИЭСК

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