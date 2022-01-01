Психоневрологический диспансер подожгли в Тулуне в новогоднюю ночь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новогоднюю ночь в Тулуне произошел пожар в пожар в здании наркологического отделения психоневрологического диспансера на улице Ермакова. Сообщение о случившемся поступило в 03:37. Когда спасатели прибыли на место, кабинет освидетельствования и коридор на первом этаже заполнились дымом. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Самостоятельно из здания эвакуировалось 8 человек, - рассказали в ведомстве. - В результате пожара повреждена стена в кабинете на площади 8 квадратных метров. Погибших, травмированных нет.

Предполагаемая причина пожара – поджог. Проводится проверка.

Всего в период с 00:00 до 24:00 31 декабря в Иркутской области произошло 22 пожара.

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