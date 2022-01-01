Больше 100 человек и 70 машин убирают снег в Иркутске 1 января. Фото: администрация Иркутска

Дорожные службы на улицах Иркутска работают в усиленном режиме. 1 января во всех районах города в уборке задействовано 70 единиц спецтехники и более 100 человек. От снега чистят перекрестки, тротуары, остановки, заездные карманы и пешеходные переходы, в том числе лестничные спуски в подземные переходы. Также техника вывозит мусор с остановок общественного транспорта. Особое внимание в столице Приангарья уделяют противогололедной обработке – песко-соляной смесью посыпают подъемы и спуски, пешеходные перекрестки. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– В новогодние праздники работаем в усиленном режиме. Во всех районах города проводим очистку от снега проезжей части магистральных улиц, тротуаров и остановок общественного транспорта, – отметил директор МУП «ИркутскАвтодор» Сергей Чертков. - Днем уборка проводится как с помощью спецтехники, так и в ручном режиме. В ночное время запланирован основной объем работ по вывозу снега.

Водителей настоятельно просят соблюдать скоростной режим безопасную дистанцию и обращать повышенное внимание на работающую технику, чтобы не создать дополнительных сложностей на улицах города.

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