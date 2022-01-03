7 человек погибли, 4 пострадали на пожарах в Иркутской области в первые дни нового года

7 человек погибли на пожарах в Иркутской области в первые дни нового года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За первые два дня 2022 года в Приангарье произошло 50 пожаров, в которых 7 человек, в том числе ребенок, погибли, еще 4 человека получили травмы. 13 пожаров пришлось на 2 января. 5 из них произошли в частных домах, по одному в дачном и многоквартирном. Также огонь уничтожил сено и хозяйственный постройки. Так, в Саянске и в Тайшетском районе погибли двое мужчин. Дознавателям МЧС России удалось установить причины пожаров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Пожар в хозяйственной постройке в микрорайоне 11 города Саянска произошёл в ночь на 2 января, - рассказали в ведомстве. - Из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления произошло возгорание внутри деревянного строения. Очевидцы, заметив дым, открыли дверь вагончика и обнаружили на кровати погибшего. Внутри у печи тлела стена. Очевидно, во сне 70-летний мужчина получил отравление угарным газом и погиб.

Утром 2 января произошёл еще один трагический пожар. В 06:27 на телефон «112» поступило сообщение о пожаре в селе Рождественка Тайшетского района. На улице Зеленая горел частный деревянный дом. Первыми прибыли добровольные пожарный. Внутри горела кухня, из-за чего все было в дыму. 40-летний хозяин дома погиб во сне. Спустя около 20 минут огонь был потушен. Причиной послужило короткое замыкание в электросчетчике.

В обоих случаях трагедии можно было избежать, если бы дома были оборудованы пожарными извещателями.

Напомним, в Иркутской области действует особый противопожарный режим.

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