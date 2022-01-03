До -10 градусов опустится температура в Иркутске днем 4 января Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

4 января днем температура опустится до -8, -10 градусов, ночью -14,-16. В этот день в столице Приангарья ожидается переменная облачность, ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Снегопада не прогнозируется. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского УГМС.

- По области ожидаются переменная облачность, ночью небольшой, местами умеренный снег, в южных районах и в горах восточного Саяна без существенных осадков, днем местами небольшой снег, ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, - рассказали о прогнозе на 4 января синпотики.

Ночью столбик термометра опустится до -14,-19 градусов, при прояснении до -24,-29. Днём воздух прогреется до -8,-13, при облачной погоде до -18,-23. В западных районах местами ночью -7,-12, днем -1,-6. Самые низкие температуры традиционно ожидаются на севере Приангарья. В Катангском и северо-восточных районах ночью -32,-37, днём -25,-30.

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