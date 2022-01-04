16 ДТП произошло в Иркутской области с начала 2022 года, есть погибшие Фото: ГУ МВД по Иркутской области

С начала 2022 года на дорогах Иркутской области зарегистрировано 16 ДТП. В них погибли два человека, еще 19 получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Одна из последних автоаварий, в которой пострадали водитель и два пассажира, произошла в Иркутском районе на тракте Иркутск – Большое Голоустное.

- По предварительной информации 28-летняя девушка водитель автомобиля «Нисан Кашкай» не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где машина столкнулась с автомобилем «Фольксваген Поло», - рассказывают в полиции.

Помощь медиков потребовалась 26-летнему водителю «Фольксвагена», его 52-летней пассажирке, а также пассажирке из «Ниссана».

Инспекторы просят правильно выбирать скорость движения транспорта, соблюдать ПДД и не совершать необдуманных рискованных маневров, опасных обгонов, перестроений, пристегиваться самим и обеспечить автокреслами детей.

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