Пьяная 51-летняя автомобилистка устроила ДТП в Иркутской области

Пьяная 51-летняя автомобилистка устроила ДТП в Тулуне Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пьяная жительница Тулуна за рулем автомобиля «Хонда Фит» устроила ДТП и попала в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительным данным, при выезде на дорогу с прилегающей территории автомобилистка не предоставила преимущество в движении транспортному средству «Тойота Витц» и совершила с ним столкновение, - рассказали в полиции.

Медосвидетельствование показало, что женщина была в состоянии опьянения. Автоледи госпитализирована в больницу с травмами и ушибами. В аварии никто кроме нее не пострадал.

- С начала 2022 года в Приангарье на дорогах выявлено 147 нетрезвых водителей и водителей, отказавшихся пройти медицинское освидетельствование, - отмечают в региональном МВД. - Из них за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения задержаны 19 нарушителей.

Инспекторы ГИБДД напоминают, что за такое нарушение правил дорожного движения автомобилистов ждет штраф от 30 тысяч рублей и запрет на управление транспортом до двух лет, а за повторную пьяную езду грозит уже уголовная ответственность.

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