Ангарск обогнал Иркутск и Братск по суточному приросту заболевших COVID-19 4 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ангарск обогнал 4 января Иркутск и Братск по суточному приросту заболевших коронавирусом. В городе нефтехимиков за сутки положительные результаты тестов на COVID-19 получили 48 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Иркутской области.

Для сравнения в Иркутске за 24 часа выявлено 39 случаев заражения, в Братске – 25, в Усть-Куте – 21.

- В Иркутском районе зафиксирован 31 случай инфицирования за сутки, в Шелеховском – 32, в Слюдянском – 24, в Эхирит-Булагатском – 11, - отмечают специалисты.

В остальных городах и районах Приангарья новых заболевших меньше 10, либо нет вообще. В целом по области за сутки диагноз был лабораторно подтвержден у 270 человек. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 158 415, здоровы уже 144 080 из них. За время пандемии умерло 7745 человек с коронавирусом, COVID-19 стал причиной смерти 7155 из них. В больницах находится 2 231 пациент.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 января

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 января. Фото: оперштаб региона

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08