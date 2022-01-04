Завершены поиски пропавшего 6-летнего мальчика в Иркутске Фото: Ольга Крыльцова

О том, что в Иркутске пропал шестилетний мальчик, были оповещены все отряды ППС. Один из таких и нашел ребенка в районе Академгородка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Бдительные сотрудники обратили внимание на его шапку, промелькнувшую в окне автобуса номер 3, догнали и остановили общественный транспорт, - рассказывают в полиции. – С мальчиком все хорошо, он едет в отдел, где скоро встретится с мамой.

Напомним, юный иркутянин ушел из дома сегодня около часа дня. С заявлением в полицию обратилась его мама.

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