До -5 ожидается в Иркутске днем 5 января Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 5 января станет самой теплой в новогодние каникулы. Об этом сотрудники Иркутского Гидрометцентра оповещали заранее. И прогнозы сбываются. Сегодня в городе столбики уличных термометров покажут всего -3…-5.

При этом с областном центре в эту среду без осадков, а ветер дует с юго-востока, его скорость воздушных потоков до 4-9 м/с. Облачность сегодня переменная. Кстати, исходя, из статистики от Яндекса, это 5 января станет самым теплым за 25 лет наблюдений. Атмосферное давление в Иркутске 723 миллиметра ртутного столба – это норма, а вот влажность сегодня повышенная – 79%.

Погода в Иркутской области 5 января также будет с переменной облачностью. Но в регионе местами выпадет снег, ветер ожидается с порывами до 12 м/с. Днем температура воздуха составит -2…-7, в низинах до -12…-17, такие же показатели будут на северо-востоке области и Катагнском районе, при облачной погоде там до -22…-27.

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