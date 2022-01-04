Синоптики рассказали, когда в Иркутске похолодает в новогодние каникулы

5 и 6 января будут самыми теплыми днями в новогодние каникулы в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ура! В Иркутск пришло потепление! За окном, 4 января, конечно, не плюсовые температуры, но вполне комфортные и для прогулок по новогоднему городу и для катаний на коньках. «Комсомолка» выяснила, как долго продержится тепло в столице Приангарья и когда, а главное, насколько похолодает в областном центре в новогодние каникулы. Смотрим прогноз на ближайшую неделю.

Сегодня, 4 числа, в Иркутске солнечно, днем столбики уличных термометров покажут -6. Благодать! И если верить синоптикам, это не предел. Метеорологи обещают, что самыми теплыми в новогодние каникулы днями станут 5 и 6 января. Температура воздуха в ближайшие два дня будет выше нормы. Так, Гидрометцентр России обещает в нашем городе в среду, 5 января, -4 градуса, ветер до 3 м/с и никаких осадков. Вот это настоящий подарок от небесной канцелярии в этом 2022 году. Планируйте, чем займетесь – может быть, встанете на лыжи или рванете кататься с горок (адреса здесь), а если вам больше нравятся коньки – загляните сюда (адреса и расписание работы катков).

Погода 6 января в Иркутске также будет комфортной, всего -7. Вот только вероятность осадков 82%, но выпадет их немного. И да, кстати, будет безветренно, а это значит, что снежинки не так уж и будут мешать прогулкам, наоборот, даже добавят немного романтики. Разве что солнышка не ожидается.

7 января в областном центре все также хорошо. Днем -9, небольшой снежок, облачно. А вот 8 января начнется небольшое похолодание: днем -11, снег. Если до этого по ночам синоптики обещают от -13 до -17, то в ночь на 9 января приморозит уже до -22. Но днем в воскресенье без осадков и до -10.

Кстати, судя по всему, это похолодание будет недолгим, так как 10 января днем метеорологи Гидрометцентра РФ прогнозируют переменную облачность и до -8. Но утром первого рабочего дня все же одевайтесь теплее, будет до -21.

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