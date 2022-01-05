Центр цифрового образования «IT-куб» откроют в Иркутске в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр цифрового образования «IT-куб» откроется в столице Приангарья в этом году на базе Иркутского колледжа автомобильного транспорта и дорожного строительства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Задача центра - развивать компетенции школьников в сфере IT-технологий, - говорят специалисты. – А также формировать информационную грамотность.

Стоит отметить, что это будет второй центр цифрового образования в регионе. Первый открылся в Братске в 2020-м году. Сейчас там обучаются больше 400 школьников.

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