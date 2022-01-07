Четыре человека пострадали при столкновении машин в селе под Иркутском. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Четыре человека пострадали при столкновении иномарок в селе Грановщина в Иркутском районе. ДТП произошло вечером 6 января. Подробности аварии сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

- Автомобиль «Тойота Королла» столкнулся с автомашиной «Тойота Авенсис», движущейся во встречном направлении, - отмечают в ведомстве. - В результате автоаварии оба водителя и пассажир первой машины госпитализированы.

Что касается еще одной пассажирки, которая ехала в «Тойота Авенсис», то ей повезло больше. Женщина получила только ушибы и в стационарном лечении нет необходимости.

По предварительной информации, аварию мог спровоцировать 34-летний водитель машины «Тойота Королла». Однако выяснение всех обстоятельств, которые привели к этому ДТП, сейчас продолжается.

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