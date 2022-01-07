15 пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Нижнеудинске. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Над ликвидацией последствий схода с железнодорожных путей грузового поезда на станции Нижнеудинск работают специалисты, прибывшие из этой станции и из соседнего Тайшета. Всего на месте аварии работают 206 человек. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

- Сегодня, 7 января 2022 года в 5:23 московского времени ( в Иркутске было уже 10. 23 - ред.) на станции Нижнеудинск Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход пятнадцати вагонов в порожнем составе грузового поезда, - уточняют в пресс-службе ВСЖД. - Нарушен габарит соседнего пути.Пострадавших нет.

Пассажиров, а сейчас их особенно много - скоро начинается рабочая неделя и люди возвращаются домой, больше всего интересует вопрос - не остановят ли из-за этого ЧП скорые поезда и электрички? Железнодорожники сообщают, что график движения поездов по магистрали не нарушен.