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Происшествия8 января 2022 4:03

10 жителей Иркутской области погибли на пожарах за первую неделю 2022 года

Только за сутки 7 января в регионе произошло 18 ЧП
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
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10 жителей Иркутской области погибли на пожарах за первую неделю 2022 года

10 жителей Иркутской области погибли на пожарах за первую неделю 2022 года

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ситуация с пожарами в Иркутской области напряженная. За первую неделю 2022 года в огне погибли 10 местных жителей, в том числе ребенок, еще семь человек пострадали. Всего случилось 132 таких ЧП.

- 7 января в регионе произошло 18 пожаров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Приангарью. - 8 января - восемь пожаров. Погибших, травмированных нет, эвакуированы 42 человека.

Горят и многоэтажки, и частные дома, и машины, и дачи. Спасатели просят сибиряков быть осторожнее и напоминают, что в праздники в регионе действует особый противопожарный режим. Причины ЧП могут разные: например, аварийная работа электроприборов. Были даже случаи, когда огонь возникал из-за залетевшего на балкон салюта.

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