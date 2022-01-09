Пассажирский автобус ПАЗ загорелся в Саянске
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
И вновь ЧП с пассажирским автобусом. На этот раз загорелся ПАЗик в Саянске, который утром 9 января ехал по маршруту №1. Очевидцы рассказывают, что пассажиры выскочили из автобуса и отошли, а водитель бросился тушить огонь снегом. Затем приехали сотрудники МЧС.
- В 10.45 пожарно-спасательные подразделения принимали участие в тушении огня в автобусе в микрорайоне Ленинградский на остановке "Надежда", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - В 10.51 пожар ликвидирован. Работали девять человек и две единицы техники.
Напомним, в ночь на 8 января дотла сгорел пассажирский автобус "Иркутск - Усть-Илимск" в Заларинском районе. Областная прокуратура начала проверку. Пассажиры за помощью врачей не обращались.
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Причины ЧП пока не называются (подробности)