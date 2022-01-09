МЧС: пожар в кафе в Братске мог начаться из-за горючих веществ, скопившихся в вытяжке мангала Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сотрудники МЧС назвали предварительную причину, по которой днем 9 января случился пожар в ресторане в Братске. Предположительно, вспыхнули горючие вещества внутри вытяжки мангала закрытого типа.

- Работник кафе растопил мангал, через два часа загорелось внутри гофры над вытяжкой, далее огонь стремительно распространился по вентиляции и перешел на кровлю здания, - рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

Дознаватели проведут доследственную проверку и оценят действия тех, кто отвечал за пожарную безопасность в заведении.

Напомним, пламя разгулялось на площади 400 квадратных метров. Тушили его дольше двух часов. Никто, к счастью, не пострадал, так как посетителей в помещении не было, а сотрудники вовремя эвакуировались.

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