25 человек пострадали в ДТП в Иркутск и Иркутском районе за неделю Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутске и Иркутском районе за минувшую неделю с 3 по 9 января произошло 15 ДТП. В них пострадали 25 человек: 22 взрослых и три ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

- Из этих 15 ДТП столкновения машин произошло в 9 случаях, пять раз за неделю автомобилисты наехали на пешеходов, один раз на стоящий транспорт, - отмечают инспекторы.

В ГИБДД региона напоминают сибирякам о необходимости соблюдать правила ПДД, как автомобилистов, так и пешеходов. От этого зависит здоровье и жизнь всех участников движения.

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