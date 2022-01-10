Больного туберкулезом жителя Черемхова принудительно отправили на лечение в диспансер Фото: Антон ФОКИН

В Иркутской области мужчину насильно доставили в диспансер и заставили проходить лечение от туберкулеза. Зная о своем диагнозе, житель Черемхова продолжал вести асоциальный образ жизни и не думал обращаться в больницу. Лечащий врач опасался за здоровье пациента и его окружения, из-за чего обратился в прокуратуру. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

- Прокурор города Черемхово предъявил исковое заявление в суд о госпитализации для обследования и лечения мужчины в специализированную больницу. Черемховский городской суд Иркутской области иск удовлетворил, - рассказали в ведомстве.

Исполнительный лист о принудительной госпитализации больного поступил в отделение судебных приставов по Черемховскому и Аларскому районам регионального УФССП.

На его основании сотрудники принудительно доставили разносчика инфекции в диспансер в Усолье-Сибирском. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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