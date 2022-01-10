8 человек погибли в ДТП на дорогах Иркутской области во время новогодних праздников Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 по 9 января на дорогах Иркутской области произошло 53 аварии, в которых пострадали люди. В них 8 человек погибли, 74 – получили различные травмы. Об этом сообщают в официальныом аккаунте Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутскои области.

- В 5 ДТП водитель транспортного средства находился в состоянии опьянения или отказался от процедуры медицинского освидетельствования, - отметили в ведомстве.

Также в ГИБДД составили рейтинг причин, из-за которых с 1 по 9 января в регионе чаще всего происходили аварии. Самой частой из них стал выезд на полосу встречного движения. Из-за этого опасного маневра в праздничные дни было зафиксировано 12 ДТП. Еще 7- из-за несоблюдения очередности проезда. Нарушение правил расположения транспорта на проезжей части заняло третью строчку списка и стало поводом 6 автоаварий.

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