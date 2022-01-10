17 ледовых переправ действуют в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области действуют 17 ледовых переправ: пять – в Тайшетском районе, четыре – в Киренском, три – в Казачинско-Ленском, по одной - в Бодайбинском, Катангском, Нижнеудинском, Братском, Шелеховском районах. Вместе с этим обстановка на водоемах региона стабильная. Льдом покрываются река Ангара, Иркутское водохранилище, а также Байкал. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Дороги и спуски, ведущие к переправам, благоустроены, в районе ледовых дорог отсутствуют промоины, майны и площадки для выколки льда, - отметили в ведомстве. - Границы переправ обозначены ограничительными маркировочными вехами, в опасных для движения местах выставлены предупредительные знаки.

Ежедневно утром и вечером замеряется толщина льда. Во время оттепели это делают трижды в сутки. Для того чтобы избежать таяния переправу постоянно расчищают от снега.

Также в МЧС напомнили, что на переправах запрещено пробивать лунки для рыбалки, выезжать за оградительные вешки, нарушать скоростной режим, резко тормозить и останавливаться. Для профилактики несчастных случаев специалисты регулярно проводят рейды и беседы с населением.

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