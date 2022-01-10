Школу, бассейн и реабилитационный центр в Нижнеудинском районе откроют 1 сентября. Фото: правительство Иркутской области

С 1 сентября текущего года в Нижнеудинском районе откроют сразу три новых объекта: социально-реабилитационный центр в посёлке Мельница, школу на 520 мест и бассейн в Нижнеудинске. Завершить строительно-монтажные работы планируется к апрелю. Вместе с этим в районе ремонтируют школу №11 и стадион «Локомотив». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Социально-реабилитационный центр предназначен для профилактики безнадзорности, социальной помощи и реабилитации несовершеннолетних от 1,5 до 18 лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации, - рассказали в пресс-службе правительства региона. - Среди задач - поддержка семей, оказавшихся в социально опасном положении, и семьям, где воспитывают детей-инвалидов.

Старое здание цента было построено в 1955 году и пришло в негодность из-за наводнения 2019 года. В новом объекте будут работать два отделения: полустационар сможет обслуживать до 500 человек, стационар – 32 ребенка. Персонал учреждения составит 150 человек - это педагоги, медики, административные и технические специалисты.

Также в сентябре в Нижнеудинске планируют открыть плавательный бассейн. Сегодня выполнено 70% работ.

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