Иркутян, которые неосторожно запустили фейерверк на балкон квартиры, просят явиться в МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Дознаватели МЧС России по Иркутской области ищут иркутян, которые в новогоднюю ночь неосторожно запустили фейерверк у дома на улице Костычева. Напомним, тогда из-за фейерверка произошел пожар на балконе квартиры на 6 этаже. Из многоэтажки пришлось эвакуироваться около 70 жильцам.

- Местных жителей, которые запустили салют, просим явиться для дачи разъяснений по адресу улица Франк-Каменецкого 22Б, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Также просим откликнуться очевидцев, которые видели, кто запускал фейерверк. Анонимность гарантируется.

Добавим, что во время этого пожара никто не пострадал. Прибывшим спасателям удалось быстро потушить пожар.

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