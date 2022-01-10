Неизвестный выстрелил в электровоз в Усть-Кутском районе Фото: Дмитрий Дмитриев

Накануне, 9 января в Усть-Кутском районе неизвестный выстрелил в сторону маневрового электровоза. Это произошло на 724 километре Восточно-Сибирской железной дороги на перегоне «Лена-Портовая». Вид огнестрельного оружия пока не установлен, как и личность хулигана. Однако у электровоза повреждены два боковых стекла. Об этом сообщают в пресс-службе ВС ЛУ МВД России на транспорте.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 267.1 УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств», - отметили в ведомстве.

К счастью пострадавших нет. Хулигану грозит до 2 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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