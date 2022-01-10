11,4 тысяч сообщений о происшествиях поступило в полицию Иркутской области с 1 по 9 января Фото: Дмитрий Дмитриев

С 1 по 9 января дежурные части полиции в Иркутской области зарегистрировали около 11,4 тысяч сообщений о происшествиях. Треть из них поступали из Иркутска. За это время было возбуждено 288 уголовных дел, что практически равно уровню прошлого года. «По горячим следам» в новогодние праздники было раскрыто 179 преступлений. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Количество дистанционных хищений (краж и мошенничеств) осталось на уровне прошлого года, - отметили в ведомстве. - В полицию обратились 14 человек. Наибольшую сумму – 3,5 миллиона рублей потеряла 59-летняя иркутянка, решившая вложить деньги в биткоин. В интернете она нашла «представителя финансовой компании», через скайп действовала под его руководством, взяла кредит и перевела деньги на интернет-кошелек злоумышленника.

За первые 9 дней 2022 в Иркутской области удалось найти 31 пропавшего без вести, в том числе 12 подростков. Так, 4 января в микрорайоне в неизвестном направлении ушел 6-летний мальчик. Это был второй случай, ранее он уже самовольно покидал дом, чтобы покататься на общественном транспорте. В этот раз полицейские нашли ребенка благодаря шапке, которую он забыл в салоне автобуса. Вскоре его вернули родителям.

Всего в новогодние праздники было зафиксировано 50 происшествий с несовершеннолетними. Чаще всего это ДТП, либо самовольные уходы. На острове Конный в Иркутске школьница провалилась под лед, когда кормила уток. Она смогла выбраться из воды и зайти в теплое помещение. По просьбе мамы полицейский донес девочку на руках до машины. Из-за большого скопления авто женщина не могла заехать на территорию острова.

Напомним, с 1 по 9 января на дорогах Приангарья погибли 8 человек, 73 получили травмы. Инспекторы ГИБДД задержали 429 пьяных водителей, 41 из них сели нетрезвыми за руль повторно. Им грозит уголовная ответственность.

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