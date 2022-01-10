Заключенные ангарской колонии №2 прекратили голодовку Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ангарской исправительной колонии №2 трое заключенных прекратили голодовку, которую они объявили на новогодних праздниках. Об этом 10 января сообщили в ГУФСИН России по Иркутской области.

- Все осужденные с 9 января принимают пищу согласно распорядку дня, - рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН. - Состояние их здоровья удовлетворительное.

Напомним, 6 января одно из СМИ сообщило о якобы массовой голодовке заключенных ангарской колонии №2. Однако, в тот же день ГУФСИН по Иркутской области выпустило опровержение на эту информацию. Тогда ведомство отметило, что данные о голодовке не соответствуют действительности.

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