Мошенники пытались продать съемную квартиру в Иркутске

Мошенники обманули иркутян на 150 тысяч рублей, продавая съемную квартиру Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские задержали мужчину и женщину, которых подозревают в махинациях со съемным жильем. 32–летнюю жительницу Калининграда поймали с поличным при получении задатка от потенциального покупателя. Подельница отвечала за встречи с клиентами. Она показывала жертвам поддельный паспорт с вклеенным фото и договаривалась о сделке. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Выяснилось, что злоумышленники сняли квартиру на улице Багратиона областного центра, сделали фотографии и на сайте объявлений разместили информацию о продаже жилплощади, - рассказали в ведомстве. - Таким образом фигурантам удалось обмануть двух иркутян и заполучить залог в размере 50 и 100 тысяч рублей.

Выяснилось, что задержанная специально приехала из Калининграда в Иркутск, чтобы «подзаработать». Его напарником в мошенничествах стал 29-летний житель Ангарска.

В отношении пары возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщину заключили под стражу. Полицейские устанавливают, могут ли подозреваемые быть причастны к другим эпизодам мошенничества.

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