Главную причину пожаров в новогодние праздники назвали в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во время новогодних праздников в Иркутской области резко увеличилось количество пожаров. Только с 1 по 9 января было зарегистрировано 162 происшествия. В региональном МЧС выделили главную причину трагических случаев – повышенная нагрузка на электросети, что зачастую приводит к замыканиям проводки и поломке электроприборов. Так, крупный пожар в Хомутово Иркутского района, который утром 1 января унес жизни 5 человек произошел из-за аварийной работы электрооборудования в доме. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На втором месте среди причин пожаров – неосторожное обращение с огнём, - рассказали в ведомстве. - 49 пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнём в праздники, в том числе 2 пожара зарегистрировано из-за неправильного использования пиротехники в городах Иркутске и Ангарске.

Также в регионе было зарегистрировано 25 происшествий, причиной которых стало неправильное использование печей – их перекаливание или оставление топящихся печек без присмотра.

С 1 января в Приангарье зарегистрировано 4 поджога. Причина ещё одного возгорания устанавливается.

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