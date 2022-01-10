Двое жителей Иркутской области насмерть забили знакомого, чтобы продать его телевизор Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области перед судом предстанут двое мужчин 30 и 22 лет. Их обвиняют в убийстве, сопряженном с разбоем, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В январе 2021 года в Вихоревке компания распивала спиртное, когда подозреваемые напали на знакомого. Они несколько раз ударили его бутылками и ножом. Пострадавший погиб на месте. Выяснилось, что конфликт произошел из-за того, что гости настаивали продать телевизор хозяина дома, чтобы купить алкоголь. В ответ на отказ, сибиряки начали драку и забрали технику. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Подозреваемые были установлены и задержаны сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Братское» в кратчайший срок. Один из них был неоднократно судим, - отметили в ведомствах. - В ходе следствия удалось установить, что в августе 2019 года он, отдыхая в сауне, избил двух знакомых, причинив им тяжкий вред здоровью.

К слову, напал на своих знакомых мужчина со стеклянной бутылкой, несколько раз ударив их по голове.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.

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