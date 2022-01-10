В Иркутске родителей будут оповещать о неявке ребенка в школу в течение трех часов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутске школы будут обязаны оповещать родителей в течение трех часов о том, что их ребенок ре явился на уроки. Это требование внесут в устав общеобразовательных учреждений. Такое решение было принято на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Иркутска.

– Это делается в целях профилактики самовольных уходов несовершеннолетних. Многие общеобразовательные учреждения и ранее уведомляли родителей об отсутствии ребенка, но теперь это будет закреплено школьным уставом, – рассказал ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Иркутска Андрей Кокарев.

Вместе с тем, родители обязаны сообщить в школу о том, что ребенок пропустит уроки из-за болезни или другой уважительной причины. Сделать это необходимо также в течение 3 часов первого дня неявки. Если такой информации не поступило, то классный руководитель должен выяснить причину. В случае, когда о местоположении ученика не знают ни дома, ни в школе, сообщение об этом передадут в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав округа города Иркутска по месту проживания ребенка. Затем будут приняты меры по розыску и передаче школьника семье.

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